Соболенко о том, чего ждет от команды, когда обращается к ней во время матчей: «Честно говоря, понятия не имею. Они пытаются угадать, что мне нужно»

Соболенко: во время матчей команда пытается угадать, что мне нужно.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о взаимодействии с командой во время матчей.

– Временами у вас очень противоречивые отношения с командой в ложе. Иногда вы их любите, иногда ненавидите. Чего вы ждете, когда говорите с ними? Вы взаимодействуете с ними, когда злитесь из-за проигранного розыгрыша или удара? Вы ждете от них какой-то реакции?

– Честно, я понятия не имею, чего я хочу. Я смотрю на них на каждом турнире, и это сумасшедшая вещь, потому что они фактически пытаются угадать, что мне в нужно.

Иногда это поддержка, иногда совет, иногда я смотрю туда просто ради того, чтобы посмотреть. Это для них самое сложное. Думаю, надо спросить их, каково находиться там и угадывать, что мне нужно в этот момент (улыбается) .

Но каждый раз все по-разному. Иногда я просто озвучиваю то, что у меня в голове, чтобы этого там больше не было. Я как бы перекладываю это на кого-то другого. Иногда, когда что-то не работает, я жду совета и жду от них любой информации.

Иногда они просто меня раздражают, и я пытаюсь сказать им, что им нужно перестать делать какие-то вещи (улыбается) . Да, я раздражающая. Со мной и правда очень тяжело, – сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал в Брисбене.