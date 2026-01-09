Бублик вышел в 23-й полуфинал в карьере

Александр Бублик обыграл 406-ю ракетку мира Шан Цзюньчэн в четвертьфинале турнира в Гонконге со счетом 6:1, 7:6(2). Их счет в личке стал 2:2.

Казахстанец вышел в 23-й полуфинал в карьере. Его баланс на этой стадии – 15:7, четыре из пяти последних полуфиналов он выиграл.

Дальше Бублик поборется с Маркосом Гироном или Майклом Ммо.

В случае победы на турнире в Гонконге 28-летний казахстанец, который сейчас находится на 11-й строчке рейтинга, дебютирует в топ-10.