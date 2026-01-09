Костюк о победе над Андреевой: «После матча с Анисимовой с кем бы ты ни играл дальше, будет казаться, что мяч летит очень медленно»

Костюк прокомментировала игру с Миррой Андреевой.

Марта Костюк прокомментировала победу над Миррой Андреевой в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене. Она обыграла россиянку со счетом 7:6(7), 6:3.

Это ее вторая победа над соперницей из топ-10 подряд – ранее она победила Аманду Анисимову.

– Тут полные трибуны и невероятная поддержка. Я могу повторить сто раз, что играть перед такой публикой – это невероятно. Мне неважно, если люди болеют против меня. Я просто хочу чувствовать энергию, чтобы продолжать играть.

– Мирра замечательно играет, она в топ-10 и отлично провела предыдущий сезон. Но до этого вы никогда не встречались. Ждали ли вы чего-то от этого матча? Казалось, что вы старались быть агрессивной.

– Я обсуждала с командой, что после матчей с соперницами с очень мощными ударами, например, с Ариной [Соболенко], Амандой [Анисимовой], с кем бы ты ни встречался дальше, будет казаться, что мяч летит очень медленно.

Мирра играет очень-очень глубоко, меняет ритм, поэтому игра сегодня была гораздо более изматывающей с физической точки зрения. Условия были не самыми легкими, потому что тут очень влажно.

У нее хорошая подача, она очень часто меняет ритм, поэтому было трудно. Я смотрела на ее игру только со стороны, и когда ты даже ни разу не тренировался с кем-то, то играть очень сложно. Ты выходишь на матч с определенным планом, но вообще не знаешь, чего ждать от соперницы.

Поэтому я чувствовала, что мне надо начать очень агрессивно и энергично и найти способ победить. Мы должны находить его каждый день, так что и мне пришлось этим заняться (смеется), – поделилась Костюк в интервью на корте.

Дальше она поборется с Джессикой Пегулой.