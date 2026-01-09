Алькарас и Синнер получат по 2 млн евро за матч в Южной Корее (La Gazzetta dello Sport)
Алькарас и Синнер заработают по 2 млн евро за выставочный матч в Южной Корее.
Карлос Алькарас и Янник Синнер заработают примерно по 2 миллиона евро за выставочный матч в Южной Корее. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на достоверные источники.
Напомним, финалист Australian Open в этом году получит 1,4 млн долларов, чемпион – 2,8 млн долларов.
Матч состоится завтра, 10 января, в Инчхоне на арене Inspire.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости