Костюк в матче с Миррой Андреевой одержала вторую победу над топ-10 подряд

Костюк обыграла Андрееву в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Марта Костюк вышла в полуфинал пятисотника в Брисбене. Украинка обыграла девятую ракетку мира Мирру Андрееву – 7:6(7), 6:3.

Костюк одержала вторую подряд победу над соперницей из топ-10 – ранее она прошла Аманду Анисимову . Теперь ее баланс в матчах с десяткой составляет 11:27.

За место в финале 26-я ракетка мира сыграет с Джессикой Пегулой , которой уступает в личке 1:4.