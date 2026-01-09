Соболенко об эмоциях: «Иногда мне просто нужно бросить ракетку, что-нибудь крикнуть, чтобы все выплеснуть»

Соболенко: иногда мне просто нужно бросить ракетку, чтобы выплеснуть эмоции.

Арина Соболенко рассказала, как справляется с контролем эмоций на корте.

Первая ракетка мира вышла в полуфинал в Брисбене, обыграв Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:3.

– Сейчас, когда удар получается плохим, мяч попадает в сетку или что-то идет не так, как вам хотелось бы, вы будто раздражаетесь на пару секунд, а затем сразу двигаетесь дальше. Это то, над чем вы работали?

– Да, определенно. Я очень много и усердно работала над контролем эмоций, потому что раньше я могла ошибиться на простом ударе, а потом проиграть матч только из-за того, что слишком сильно злилась из-за этой ошибки.

Сейчас я просто стараюсь двигаться дальше. Отношусь к этому с позиции: «Ладно, в следующий раз сделаю лучше». Теперь я считаю так, и я чувствую, что это хорошо на меня влияет.

– Делали ли вы для этого что-то конкретное? Как-то по-особому работали?

– Я много лет работала с психологом. Ты все время ищешь и пытаешься подобрать для себя лучшее решение.

Мне очень помогает опыт, потому что я уже прошла через столько разных ситуаций на корте, что понимаю, что одна маленькая ошибка не изменит весь матч. Ничего страшного, так бывает, никто не идеален. Мне это очень помогает.

Иногда мне просто нужно бросить ракетку, что-нибудь крикнуть, чтобы все выплеснуть. Потом я будто опустошаюсь и готова выстраивать все заново.

– Вы поработали с психологом и выглядите невероятно стабильной. Результаты это подтверждают. Что психолог может добавить к вашей игре на этом этапе?

– [Ничего], и это причина, почему я прекратила с ним работать. И опять же, все разные. Кому-то нужен психолог, кому-то нет. У меня есть команда, и для меня важно просто много разговаривать и слышать разные мнения, разные варианты решения моих ситуаций. А потом я могу все это переработать у себя в голове сама.

Так что я делаю так. Я просто много разговариваю со своей командой, и вместе мы находим решение для всего, с чем я сталкиваюсь, – поделилась Соболенко на пресс-конференции.