Жабер о Мирре Андреевой: «Это поколение невероятно мощное – не знаю, что они едят, но мне, пожалуй, стоит попробовать то же самое»

Онс Жабер: Мирре Андреевой немного не хватает опыта, но потенциал очевиден.

Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер высказалась о потенциале Мирры Андреевой .

«Когда я впервые сыграла с ней, она была совсем юной – лет 16, – и уже тогда сильно и уверенно била по мячу. Честно говоря, после того матча у меня даже болело плечо.

Когда касаешься ее плеча, кажется, будто упираешься в стену. Это поколение невероятно мощное – не знаю, что они едят, но мне, пожалуй, стоит попробовать то же самое.

Она [уже сейчас] играет великолепно. Да, пока немного не хватает опыта, но потенциал очевиден. У нее отличная подача, мощный форхенд с хорошим вращением.

У нее достаточно закрытая хватка, но она извлекает из этого максимум и наносит серьезный урон соперницам. В теннисе все зависит от баланса: более плоские удары требуют одной хватки, удары с вращением – другой. Она хорошо использует свои сильные стороны», – сказала Жабер в подкасте Love All c Ким Клейстерс .

