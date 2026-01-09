Рублев вышел в полуфинал впервые с июля
Андрей Рублев вышел в полуфинал ATP 250 в Гонконге, обыграв 45-ю ракетку мира Нуну Боржеса. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.
Россиянин сыграет за выход в финал впервые с июля.
Дальше он встретится с Лоренцо Музетти. Ранее они играли один раз: в 2020-м году Рублев победил его на старте турнира в Дубае.
На следующей неделе россиянин, занимающий 16-ю строчку рейтинга, поднимется минимум до 14-й позиции.
Рублев – чемпион турнира в Гонконге 2024 года.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости