Кириос о том, что сыграет на Australian Open только в паре: «Пятисетовики – совсем другой зверь. Лучше я отдам свое место кому-то, кто готов воспользоваться шансом»

Кириос объяснил, почему у него не будет wild card на Australian Open в одиночке.

Ник Кириос объяснил, почему не сыграет по wild card в одиночной сетке Australian Open. Ранее стало известно, что три последних приглашения выдали Стэну Вавринке, Джордану Томпсону и Кристоферу О’Коннелу.

На этой неделе Кириос, который не играл в туре с июля прошлого года, провел три матча на турнире в Брисбене. Он уступил в первом круге в одиночке и во втором круге в паре.

«После хороших разговоров с Tennis Australia я принял решение в этом году сосредоточиться на парном разряде Australian Open.

Я в форме и снова играю, но пятисетовики – совсем другой зверь, и я пока не готов к такой продолжительности матчей.

Этот турнир значит для меня все, но лучше я отдам свое место кому-то, кто готов воспользоваться шансом.

Это лишь этап на пути вперед, и в следующем году я вернусь заряженным и готовым бороться.

Увидимся», – написал австралиец в соцсети.

При этом директор турнира Крэйг Тайли предварительно подтвердил, что Кириос и Танаси Коккинакис получат wild card в парную сетку.

Австралийцы – чемпионы парного Australian Open-2022.