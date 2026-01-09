Вавринка, Томпсон и О’Коннелл получили wild card на Australian Open. Кириос запросил приглашение в пару

Стали известны обладатели последних wild card в мужскую одиночную сетку Australian Open-2026 , который пройдет с 18 января по 1 февраля.

По приглашению сыграет чемпион турнира 2014 года Стэн Вавринка , который в конце сезона завершит карьеру. Также wild card получили Джордан Томпсон и Кристофер О’Коннелл.

Напомним, ранее приглашения выдали Джеймсу Дакворту, Бу Юнчаокете, Ринки Хиджикате, Кирьяну Жаке и Патрику Кипсону.

Таким образом, Ник Кириос не сыграет в этом году на Australian Open в одиночке. При этом Кириос и Танаси Коккинакис запросили wild card в парную сетку, на что директор турнира Крейг Тайли ответил предварительным согласием.

Кириос и Коккинакис – чемпионы парного Australian Open-2022.