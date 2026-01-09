Соболенко о пачке мармелада, которую получила после 1/4 финала в Брисбене: «Не скажу, что мне подарили – иначе моя команда сразу это отберет»
Соболенко попыталась скрыть, что ей подарили мармелад после матча в Брисбене.
Арина Соболенко дала интервью на корте после выхода в полуфинал в Брисбене. Белоруска обыграла Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:3.
После этого в трансляции показали, что болельщица подарила ей пачку мармеладных мишек.
– Тебе всегда дарят много подарков, но ты здесь чему-то очень обрадовалась. Что это было?
– А я не скажу (смеется). Потому что иначе моя команда сразу пойдет и отберет это у меня из-за спины. Это небольшой секрет (улыбается).
– Тогда я предполагаю, что это какая-то сладость. Я права?
– Не знаю (улыбается).
– Я могу спрятать это ради тебя.
– Да, может быть, я передам тебе это, а ты попозже вернешь.
– Договорились. Мы команда мечты (Соболенко смеется).
За выход в финал белоруска сыграет с Каролиной Муховой.
