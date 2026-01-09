Гонконг (ATP). Бублик, Рублев, Музетти вышли в 1/2 финала, Ммо снялся
В Гонконге играют четвертьфиналы турнира ATP 250.
Андрей Рублев обыграл Нуну Боржеса в 1/4 финала турнира в Гонконге.
Александр Бублик победил Шана Цзюньчэна.
Сетка турнира здесь.
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
5 января – 11 января 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
