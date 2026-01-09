Брисбен (ATP). Медведев обыграл Майхржака, Микельсен, Накашима вышли в 1/2 финала, Мпетши Перрикар выбыл
В Брисбене прошли четвертьфиналы турнира ATP 250.
Даниил Медведев обыграл Камиля Майхржака в четвертьфинале в Брисбене.
Сетка турнира здесь.
Brisbane International presented by ANZ
Брисбен, Австралия
4 января – 11 января 2026
ATP 250
Призовой фонд – 800 045 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
