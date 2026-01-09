Брисбен (WTA). Мирра Андреева проиграла Костюк, Соболенко вышла в 1/2 финала, Самсонова и Рыбакина выбыли
В Брисбене прошли четвертьфиналы турнира WTA 500.
Мирра Андреева проиграла Марте Костюк в 1/4 финала в Брисбене.
Людмила Самсонова уступила Джессике Пегуле.
Brisbane International
Брисбен, Австралия
4 – 11 января 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
1/4 финала
