Мирра Андреева о трехсетовике с Носковой: «Все ее удары – словно пули и ракеты»
Мирра Андреева: не ожидала настолько агрессивной игры от Носковой.
Мирра Андреева прокомментировала победу над Линдой Носковой в третьем круге в Брисбене – 5:7, 6:4, 7:5.
«Все ее удары – словно пули и ракеты. Честно говоря, я не ожидала, что она с самого начала будет играть настолько агрессивно. Я рада, что смогла удержать уровень своей игры и, по ощущениям, к концовке матча играла даже лучше», – сказала россиянка после матча.
В четвертьфинале девятая ракетка мира сыграет с Мартой Костюк.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
