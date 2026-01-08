Мирра Андреева о трехсетовике с Носковой: «Все ее удары – словно пули и ракеты»

Мирра Андреева: не ожидала настолько агрессивной игры от Носковой.

Мирра Андреева прокомментировала победу над Линдой Носковой в третьем круге в Брисбене – 5:7, 6:4, 7:5.

«Все ее удары – словно пули и ракеты. Честно говоря, я не ожидала, что она с самого начала будет играть настолько агрессивно. Я рада, что смогла удержать уровень своей игры и, по ощущениям, к концовке матча играла даже лучше», – сказала россиянка после матча.

В четвертьфинале девятая ракетка мира сыграет с Мартой Костюк .