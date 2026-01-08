  • Спортс
Федерация тенниса Кении признала ошибку с wild card египтянке, не умеющей играть в теннис

Кенийская федерация извинилась за WC египтянке, не умеющей играть в теннис.

Федерация тенниса Кении выпустила заявление по поводу матча Хаджар Абделькадер на 35-тысячнике ITF в Найроби.

21-летняя египтянка, получившая wild card от организаторов, выиграла только три очка в матче с 1026-й ракеткой мира Лореной Шедель (два из них из-за двойных ошибок соперницы). Она не понимала, как подавать и где принимать и проиграла со счетом 0:6, 0:6 за 38 минут.

«Абделькадер получила wild card на вторую неделю турнира после официального запроса и прибыла в Найроби утром во вторник. Место освободилось из-за отказа первоначальной обладательницы wild card в основную сетку, которая предпочла выступить в квалификации. На тот момент Абделькадер оставалась единственной теннисисткой, подавшей заявку на wild card. Решение принималось на основе предоставленной информации и с учетом необходимости сохранить полноценную и сбалансированную турнирную сетку.

Постфактум Федерация тенниса Кении признает, что не следовало давать wild card. Мы учли этот опыт и гарантируем, что подобная крайне редкая ситуация больше не повторится.

Федерация подтверждает приверженность принципам справедливости, прозрачности и честности соревнований, а также продолжению развития тенниса в Кении, Восточной Африке и на всем африканском континенте.

При распределении wild card Федерация тенниса Кении ставит в приоритет развитие местных игроков, баланс сетки и данные, предоставленные заявителями, уделяя особое внимание кенийским, восточноафриканским и африканским теннисистам.

В данном случае Абделькадер указала наличие соответствующего соревновательного опыта, и wild card был выдан на основании этой информации.

Учитывая возраст спортсменки и масштаб общественного внимания к матчу, Федерация тенниса Кении совместно с ITF признают необходимость заботы о благополучии обеих теннисисток. Обе организации уже связались с игроками и предложили им поддержку», – сказано в заявлении.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichKatami
