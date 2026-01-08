Захарова, Потапова, Рахимова и Радукану заявились на турнир в Клуж-Напоке на неделе после Australian Open
Захарова, Потапова, Рахимова и Радукану сыграют в феврале в Клуж-Напоке.
Опубликована заявка турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, который начнется 1 февраля.
В Румынии планируют выступить:
Анастасия Захарова (104);
Эмма Радукану (29);
Сорана Кырстя (41);
действующая чемпионка Анастасия Потапова (55);
Донна Векич (69);
Камилла Рахимова (91).
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TransylvaniaOpn
