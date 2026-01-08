  • Спортс
Соболенко о календаре WTA-тура: «Они заботятся только о своих интересах, не думая о защите игроков»

Соболенко раскритиковала систему обязательных турниров в женском теннисе.

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о плотном календаре WTA-тура.

– При таком длинном сезоне и статусе первой ракетки мира не возникает ли мыслей пойти по пути Серены Уильямс и сократить календарь – пропускать часть турниров, делая ставку на «Шлемы»? Или вы играете полный сезон?

– Сезон сейчас действительно безумный, и это плохо для всех. Мы видим, сколько игроков травмируется, мячи тяжелые – нагрузка колоссальная. Всем приходится очень непросто.

Но в то время, когда выступала Серена, правила были другими. Сейчас все иначе. Например, в конце прошлого сезона меня и Игу лишили очков из-за того, что мы сыграли недостаточно турниров категории WTA 500. Может, если выиграть все семь турниров, то это не такая большая проблема. Но это нельзя спланировать и знать наверняка, даже если сыграешь на всех. 

Система обязательных турниров очень запутанная. Я все равно стараюсь пропускать отдельные старты, чтобы беречь тело, потому что в прошлом году было тяжело. Несмотря на стабильные результаты, на некоторых турнирах я выходила на корт больной или полностью вымотанной из-за перегруженного графика.

В этом сезоне мы постараемся лучше управлять календарем, даже если за это снова последуют санкции в конце года. Но сделать это крайне сложно: тысячники пропускать практически невозможно. То, как сейчас все устроено, – это безумие. Они заботятся только о своих интересах, не думая о защите игроков, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Жалобы на невыносимый календарь – уже база тенниса. Все правда так плохо?

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
