Коллиньон после победы над Димитровым: «В детстве я смотрел его дома по телевизору, а теперь вышел с ним на один корт»
84-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон прокомментировал победу над Григором Димитровым во втором круге в Брисбене – 7:6(1), 6:3.
«Я провел потрясающий матч. Для меня было честью сыграть против Григора. В детстве я смотрел его дома по телевизору, а теперь вышел с ним на один корт. Я получил огромное удовольствие, а еще доволен тем, как сыграл.
Концовку 2025 года я провел на высоком уровне. Мы отлично работаем с командой – с тренером по физподготовке и со Стивом [Дарси], который сам был выдающимся игроком. Я понимаю, над чем нужно работать дальше, и считаю, что мы движемся в правильном направлении», – сказал бельгиец после матча.
Коллиньон, второй раз в карьере вышедший в четвертьфинал ATP, теперь сыграет с Брэндоном Накашимой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
