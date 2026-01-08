Коллиньон после победы над Димитровым: «В детстве я смотрел его дома по телевизору, а теперь вышел с ним на один корт»

Коллиньон после победы над Димитровым: для меня было честью сыграть с Григором.

84-я ракетка мира Рафаэль Коллиньон прокомментировал победу над Григором Димитровым во втором круге в Брисбене – 7:6(1), 6:3.

«Я провел потрясающий матч. Для меня было честью сыграть против Григора. В детстве я смотрел его дома по телевизору, а теперь вышел с ним на один корт. Я получил огромное удовольствие, а еще доволен тем, как сыграл.

Концовку 2025 года я провел на высоком уровне. Мы отлично работаем с командой – с тренером по физподготовке и со Стивом [Дарси ], который сам был выдающимся игроком. Я понимаю, над чем нужно работать дальше, и считаю, что мы движемся в правильном направлении», – сказал бельгиец после матча.

Коллиньон, второй раз в карьере вышедший в четвертьфинал ATP, теперь сыграет с Брэндоном Накашимой .