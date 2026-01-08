Хачанов о Кубке Дэвиса: «Мы, по сути, действующие чемпионы. Хотелось бы снова принять участие»

Хачанов: для меня всегда были важны командные турниры.

17-я ракетка мира Карен Хачанов заявил, что хочет сыграть на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Конечно. Я всегда говорил, что для меня приоритетами были Олимпиада и Кубок Дэвиса. Командные турниры, в которых мы не участвуем с 2021 года, были для меня очень важны. Мы, по сути, действующие чемпионы [Кубка Дэвиса]. Поэтому, безусловно, хотелось бы снова принять участие в таких соревнованиях.

Не мне судить [насчет выступления с флагом и гимном]. Я могу только надеяться и верить. Как будет на самом деле, я не знаю, я в этих вопросах не разбираюсь. Тут очень много политических моментов, которые должны нормализоваться», – сказал Хачанов.

Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио.