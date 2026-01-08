  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Хачанов о Кубке Дэвиса: «Мы, по сути, действующие чемпионы. Хотелось бы снова принять участие»
3

Хачанов о Кубке Дэвиса: «Мы, по сути, действующие чемпионы. Хотелось бы снова принять участие»

Хачанов: для меня всегда были важны командные турниры.

17-я ракетка мира Карен Хачанов заявил, что хочет сыграть на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Конечно. Я всегда говорил, что для меня приоритетами были Олимпиада и Кубок Дэвиса. Командные турниры, в которых мы не участвуем с 2021 года, были для меня очень важны. Мы, по сути, действующие чемпионы [Кубка Дэвиса]. Поэтому, безусловно, хотелось бы снова принять участие в таких соревнованиях.

Не мне судить [насчет выступления с флагом и гимном]. Я могу только надеяться и верить. Как будет на самом деле, я не знаю, я в этих вопросах не разбираюсь. Тут очень много политических моментов, которые должны нормализоваться», – сказал Хачанов.

Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
logoЛос-Анджелес-2028
logoATP
отстранение и возвращение России
logoОлимпийский теннисный турнир
logoКарен Хачанов
logoКубок Дэвиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хачанов о ментальном здоровье: «Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно»
6 января, 18:13
Хачанов о нейтральном статусе: «В индивидуальных дисциплинах разница между флагом и его отсутствием не всегда понятна»
5 января, 14:31
Хачанов о Кубке Дэвиса: «Мы выиграли в 2021-м и больше не выступали. Можно сказать, что мы действующие чемпионы»
30 ноября 2025, 17:39
Главные новости
Египтянка, выигравшая три очка за матч в Найроби, примет участие в еще одном турнире ITF. Ранее Федерация тенниса Кении приносила извинения за то, что выдала ей WC
34 минуты назад
Медведев об эмоциях на корте: «Я могу злиться и даже делать плохие вещи, иногда мне приходится за это извиняться. Но я такой, какой я есть»
сегодня, 16:29
Даниил Медведев: «Если я смогу хорошо играть на Australian Open, то я высоко оцениваю свои шансы на титул»
сегодня, 15:35
Медведев после 22 титулов на 22 разных турнирах: «Дорогой тур ATP, не могли бы вы добавить больше городов в календарь? А то они уже заканчиваются... 😂😉»
сегодня, 14:42
Бенчич признали лучшим игроком United Cup-2026
сегодня, 14:21
Медведев о том, что выиграл 22 титула на 22 разных турнирах: «Я никогда не ставлю целей, но сделаю это сейчас: постараюсь выиграть титул там, где я уже это делал»
сегодня, 13:34
Польша выиграла United Cup
сегодня, 13:10
United Cup. Финал. Польша обыграла Швейцарию
сегодня, 12:55
Соболенко на вопрос, имеет ли празднование победы в Брисбене отношение к Костюк: «Нет. Это была шутка для команды»
сегодня, 12:42
Рублев и Хачанов уступили в финале парного турнира в Гонконге второй год подряд
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото