Костюк после победы над Анисимовой: «Всего неделю назад мы тренировались с Амандой – и тогда она буквально вынесла меня с корта»

Костюк об Анисимовой: сейчас она игрок высочайшего уровня.

26-я ракетка мира Марта Костюк поделилась эмоциями от победы над Амандой Анисимовой в третьем круге в Брисбене – 6:4, 6:3.

«Это невероятно. Всего неделю назад мы тренировались с Амандой – и тогда она буквально вынесла меня с корта, поэтому к этому матчу я подошла максимально собранной. Сейчас она игрок высочайшего уровня, у нее был выдающийся прошлый сезон. У меня, наоборот, год сложился не лучшим образом, поэтому я особенно рада начать новый сезон именно так.

Я была по-настоящему счастлива еще и потому, что впервые сыграла здесь на центральном корте. Я приезжаю на этот турнир много лет, но раньше такой возможности не было. Выйти и увидеть заполненные трибуны – это особенное чувство. Именно ради таких моментов мы и играем», – сказала украинка в интервью на корте.

В четвертьфинале Костюк сыграет с Миррой Андреевой .