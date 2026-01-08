Мирра Андреева отыграла двойной матчбол у Носковой и третий год подряд вышла в четвертьфинал в Брисбене

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене.

Мирра Андреева обыграла Линду Носкову в третьем круге в Брисбене – 5:7, 6:4, 7:5. Она отыграла двойной матчбол на подаче при счете 4:5 в решающем сете.

Теперь счет личных встреч стал 4:2 в пользу россиянки.

18-летняя россиянка 17-й раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA . Она уже доходила до этой стадии в Брисбене в 2024-м и 2025-м.

Теперь ее соперницей станет Марта Костюк .