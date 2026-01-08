Мирра Андреева отыграла двойной матчбол у Носковой и третий год подряд вышла в четвертьфинал в Брисбене
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене.
Мирра Андреева обыграла Линду Носкову в третьем круге в Брисбене – 5:7, 6:4, 7:5. Она отыграла двойной матчбол на подаче при счете 4:5 в решающем сете.
Теперь счет личных встреч стал 4:2 в пользу россиянки.
18-летняя россиянка 17-й раз вышла в четвертьфинал на уровне WTA. Она уже доходила до этой стадии в Брисбене в 2024-м и 2025-м.
Теперь ее соперницей станет Марта Костюк.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
