Костюк в матче с Анисимовой десятый раз обыграла соперницу из топ-10

Костюк прервала серию из семи поражений от теннисисток топ-10.

Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене. Она обыграла третью ракетку мира Аманду Анисимову – 6:4, 6:3.

Это ее первая победа над соперницей из топ-10 с февральского турнира в Дохе. Ее баланс в матчах с топ-10 теперь составляет 10:27.

По ходу матча Анисимова брала медперерыв из-за проблем с правым бедром.

За выход в полуфинал украинка сыграет с Миррой Андреевой или Линдой Носковой .