Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Рублев и Хачанов сыграют в полуфинале парного турнира в Гонконге.

Андрей Рублев и Карен Хачанов стали полуфиналистами турнира ATP 250 в Гонконге.

Они обыграли Тео Аррибейджа и Албано Оливетти со счетом 6:3, 3:6, 10-4.

Дальше они поборются с Василем Кирковым и Бартом Стивенсом или Гонсало Эскобаром и Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой.