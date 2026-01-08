Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге
Рублев и Хачанов сыграют в полуфинале парного турнира в Гонконге.
Андрей Рублев и Карен Хачанов стали полуфиналистами турнира ATP 250 в Гонконге.
Они обыграли Тео Аррибейджа и Албано Оливетти со счетом 6:3, 3:6, 10-4.
Дальше они поборются с Василем Кирковым и Бартом Стивенсом или Гонсало Эскобаром и Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
