Бублик выиграл первый матч в сезоне

Бублик успешно стартовал на турнире в Гонконге.

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Гонконге, обыграв Ботика ван де Зандшульпа со счетом 6:3, 6:3.

Для 11-й ракетки мира это был первый официальный матч в сезоне-2026. Бублик 38-й раз вышел в 1/4 финала ATP.

Дальше казахстанец сыграет с Шаном Цзюньчэном , которому уступает в личке 1:2.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика