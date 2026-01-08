Бублик выиграл первый матч в сезоне
Бублик успешно стартовал на турнире в Гонконге.
Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Гонконге, обыграв Ботика ван де Зандшульпа со счетом 6:3, 6:3.
Для 11-й ракетки мира это был первый официальный матч в сезоне-2026. Бублик 38-й раз вышел в 1/4 финала ATP.
Дальше казахстанец сыграет с Шаном Цзюньчэном, которому уступает в личке 1:2.
«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости