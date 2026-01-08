Ммо о положительной личке с Хачановым: «Мы соперничаем с 14 лет»
Ммо высказался о победе над Хачановым, с которым соперничает еще с юниоров.
285-я ракетка мира Майкл Ммо прокомментировал победу над Кареном Хачановым во втором круге в Гонконге – 7:6(2), 7:6(4). В личных встречах американец ведет 2:0 – впервые он обыграл Хачанова на US Open-2023.
«Забавно, но свою первую победу на юниорском турнире ITF я одержал как раз над Кареном. Получается, мы соперничаем с 14 лет.
Он отличный парень, у него выдающаяся карьера, поэтому уже сам выход с ним на корт обязывал меня играть на пределе своих возможностей. Сегодня так и вышло», – сказал Ммо в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
