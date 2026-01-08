Рыбакина о низком проценте попадания первым мячом в матче с Бадосой: «Лучше стало только в концовке. Будем над этим работать»

Рыбакина о проблемах с подачей в матче с Бадосой: с этим непросто справляться.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о проблемах с подачей в матче с Паулой Бадосой в Брисбене (6:3, 6:2).

– Подача всегда была одним из ваших главных козырей, но сегодня она не работала так стабильно – около 45% попаданий первым мячом. Что вы чувствовали в тот момент, когда это оружие давало сбой?

– Конечно, было некоторое разочарование. Одно дело, когда подача не идет несколько геймов, и совсем другое – когда проблемы тянутся почти весь матч. С этим непросто справляться. Я пыталась нащупать ритм, и, по ощущениям, лучше стало только в концовке. Будем над этим работать – надеюсь, уже в следующем матче подача будет стабильнее.

– У вас 13 побед подряд, что выглядит особенно впечатляюще на старте австралийской серии. Вы уже побеждали в Брисбене. Что именно сейчас позволяет вам демонстрировать такую форму? Что происходит в вашей голове, в вашей жизни, что продолжает вас так сильно мотивировать?

– Концовка прошлого сезона добавила уверенности, но я стараюсь не оглядываться назад и концентрироваться на каждом матче здесь и сейчас. У нас получилась хорошая предсезонка, и хочется сохранить этот настрой на весь год. Мы продолжаем работать над деталями каждый день – даже 30-минутная разминка дает пространство для улучшений. С каждым матчем уверенность постепенно растет. Мне подходят местные условия, так что это хорошая подготовка к Australian Open , – сказала Рыбакина на пресс-конференции.