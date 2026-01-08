4

Киз о трехчасовом трехсетовике со Шнайдер: «Неплохо начать сезон с какой-то драмы»

Мэдисон Киз рассказала, за счет чего сделала камбэк в матче с Дианой Шнайдер.

Седьмая ракетка мира Мэдисон Киз поделилась эмоциями от победы над Дианой Шнайдер в третьем круге в Брисбене – 6:7(5), 7:6(5), 7:6(4). Во втором сете она уступала 2:4.

– Как ты себя чувствуешь? 

– Я в порядке (улыбается).

В этом матче было всего понемногу. Неплохо начать сезон с какой-то драмы – хорошо, что мы сразу через это прошли. Диана провела отличный матч, и мне пришлось заново искать решения, чтобы вернуться в игру.

Я старалась цепляться за каждое очко и понимала: стоит лишь дать себе шанс – и импульс может измениться очень быстро. Важно было держать счет максимально близким и дождаться своего момента, а когда он появился – воспользоваться им, – сказала Киз в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
