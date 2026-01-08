Хачанов впервые с марта 2021-го проиграл сопернику из-за пределов топ-250

Хачанов проиграл 285-й ракетке мира в первом матче в сезоне-2026.

17-я ракетка мира Карен Хачанов во втором круге в Гонконге уступил №285 Майклу Ммо – 6:7(2), 6:7(4). Во втором сете он отыграл подачу на матч при счете 4:5.

Для россиянина это первое поражение от игрока из-за пределов топ-250 с марта-2021, когда он в Марселе проиграл №287 Мэтью Эбдену .

Для Ммо, в свою очередь, это шестая победа над игроком топ-20 в карьере. Его баланс против них теперь составляет 6:8.

Дальше американец сыграет с Маркосом Гироном.