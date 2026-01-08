Соболенко сыграет с Киз в четвертьфинале в Брисбене. Год назад она уступила американке в финале Australian Open

Соболенко ведет у Киз в личных встречах перед четвертьфиналом в Брисбене.

Арина Соболенко и Мэдисон Киз встретятся в четвертьфинале в Брисбене.

Это будет восьмая встреча соперниц. Сейчас Соболенко ведет 5:2.

В прошлом году они играли в финале Australian Open (победила Киз) и в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс (победила Соболенко).

На харде белоруска ведет 4:1.