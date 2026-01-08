Соболенко сыграет с Киз в четвертьфинале в Брисбене. Год назад она уступила американке в финале Australian Open
Соболенко ведет у Киз в личных встречах перед четвертьфиналом в Брисбене.
Арина Соболенко и Мэдисон Киз встретятся в четвертьфинале в Брисбене.
Это будет восьмая встреча соперниц. Сейчас Соболенко ведет 5:2.
В прошлом году они играли в финале Australian Open (победила Киз) и в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс (победила Соболенко).
На харде белоруска ведет 4:1.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
