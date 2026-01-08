Циньвэнь Чжэн снялась с Australian Open

Циньвэнь Чжэн не сыграет на Australian Open.

24-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн объявила, что пропустит Australian Open -2026.

«После тщательной оценки ситуации вместе с командой и по рекомендации врачей я, к сожалению, вынуждена сняться с Australian Open. Это решение далось мне крайне тяжело – Мельбурн для меня особенное, «счастливое» место.

На данный момент я еще не вышла на тот уровень физической готовности, который считаю для себя необходимым. Искренне благодарю всех за поддержку и с нетерпением жду момента, когда смогу вернуться на корт на 100% и провести сильный сезон-2026», – сказано в заявлении китаянки.

Циньвэнь Чжэн – финалистка Australian Open-2024.