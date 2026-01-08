Шнайдер упустила сет и брейк и на трех тай-брейках проиграла Киз в Брисбене
Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал в Брисбене.
Диана Шнайдер за 3 часа проиграла Мэдисон Киз в третьем круге в Брисбене – 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4).
Во втором сете она вела 4:2, но упустила преимущество. Теперь счет личных встреч стал 3:0 в пользу американки.
В четвертьфинале действующая чемпионка Australian Open сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости