  • Арина Соболенко: «В Брисбене тяжелая сетка, но я не ищу легких матчей. Мне важно бросать себе вызов и проходить серьезные испытания перед ТБШ»
2

Арина Соболенко: матчи против топ-соперниц – большой плюс перед крупным турниром.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом Australian Open. Она начала сезон в Брисбене и уже вышла в четвертьфинал.

– У вас впечатляющие результаты в Австралии: два титула, финал, статус первой ракетки мира. С каким настроем вы начинаете новый сезон? Есть ли ощущение, что вы уже на пике, или все же есть скрытые резервы?

– Всегда есть что улучшить, и я точно не считаю себя на пике. Если говорить честно, лишь в одном из Открытых чемпионатов Австралии я действительно показывала свой максимум. В остальных случаях приходилось справляться с тем, что не работало на корте, и преодолевать сложности по ходу матчей. Фокус всегда один и тот же: становиться лучше, развивать игру и выходить на корт сильнее, чем раньше.

– Вы регулярно возвращаетесь в Брисбен и, очевидно, чувствуете себя здесь комфортно. Насколько важно перед Australian Open играть турнир с таким составом, где семь игроков из топ-10?

– Сильный состав однозначно помогает лучше подготовиться к Australian Open. Качественные матчи перед «Шлемом» важны прежде всего с психологической точки зрения – они готовят к борьбе и затяжным сражениям. Игры против топ-соперниц – большой плюс перед крупным турниром. Да, сетка здесь тяжелая, но я не ищу легких матчей. Мне важно бросать себе вызов и проходить серьезные испытания перед «Большим шлемом», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
