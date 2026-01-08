  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о раздраженном выражении лица в начале матча с Кырстей: «Это просто мое лицо. Я такой родилась»
1

Соболенко о раздраженном выражении лица в начале матча с Кырстей: «Это просто мое лицо. Я такой родилась»

Соболенко о матче с Кырстей: в начале я немного не попадала в ритм.

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Сораной Кырстей в третьем круге в Брисбене – 6:3, 6:3.

– Это был хороший матч. Она играла очень хорошо, постоянно давила. Рада, что держала концентрацию от начала до конца. Зная Сорану, она может отыграться в любой момент, поэтому было важно держать фокус. Я с этим отлично справилась.

– В начале матча вы выглядели чуть более раздраженной, чем в предыдущей встрече, которую провели очень уверенно. Можете объяснить, что происходило на старте? Казалось, вы были немного сердиты.

– Это просто мое лицо (улыбается). Я такой родилась.

А если серьезно, в начале я немного не попадала в ритм – искала нужную концентрацию и темп. После нескольких геймов стало лучше: с каждым розыгрышем уровень рос. Это была не злость, а попытка нащупать свою игру.

– В каком-то смысле полезно провести такой матч – более сложный, чем предыдущий, чтобы войти в турнирный режим?

– Безусловно. Конечно, все предпочли бы выигрывать 6:0, 6:0, но прогресс приходит тогда, когда соперница давит и приходится справляться с напряженными моментами. Сегодня у меня было несколько таких ситуаций – это полезно для игры, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoBrisbane International
logoСорана Кырстя
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболенко о платье на Australian Open: «Вдохновлялась либо Сереной, либо, кажется, одной из коллекций Шараповой»
8 января, 07:04Видео
Соболенко о критике ремейка «Битвы полов»: «Огорчает, что некоторые неправильно поняли идею, но мне все равно»
6 января, 09:11
Арина Соболенко: «Бадоса – настоящий боец. Было тяжело видеть, через что она проходит»
4 января, 18:58
Главные новости
Египтянка, выигравшая три очка за матч в Найроби, примет участие в еще одном турнире ITF. Ранее Федерация тенниса Кении приносила извинения за то, что выдала ей WC
32 минуты назад
Медведев об эмоциях на корте: «Я могу злиться и даже делать плохие вещи, иногда мне приходится за это извиняться. Но я такой, какой я есть»
сегодня, 16:29
Даниил Медведев: «Если я смогу хорошо играть на Australian Open, то я высоко оцениваю свои шансы на титул»
сегодня, 15:35
Медведев после 22 титулов на 22 разных турнирах: «Дорогой тур ATP, не могли бы вы добавить больше городов в календарь? А то они уже заканчиваются... 😂😉»
сегодня, 14:42
Бенчич признали лучшим игроком United Cup-2026
сегодня, 14:21
Медведев о том, что выиграл 22 титула на 22 разных турнирах: «Я никогда не ставлю целей, но сделаю это сейчас: постараюсь выиграть титул там, где я уже это делал»
сегодня, 13:34
Польша выиграла United Cup
сегодня, 13:10
United Cup. Финал. Польша обыграла Швейцарию
сегодня, 12:55
Соболенко на вопрос, имеет ли празднование победы в Брисбене отношение к Костюк: «Нет. Это была шутка для команды»
сегодня, 12:42
Рублев и Хачанов уступили в финале парного турнира в Гонконге второй год подряд
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото