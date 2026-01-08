Соболенко о раздраженном выражении лица в начале матча с Кырстей: «Это просто мое лицо. Я такой родилась»

Соболенко о матче с Кырстей: в начале я немного не попадала в ритм.

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Сораной Кырстей в третьем круге в Брисбене – 6:3, 6:3.

– Это был хороший матч. Она играла очень хорошо, постоянно давила. Рада, что держала концентрацию от начала до конца. Зная Сорану, она может отыграться в любой момент, поэтому было важно держать фокус. Я с этим отлично справилась.

– В начале матча вы выглядели чуть более раздраженной, чем в предыдущей встрече, которую провели очень уверенно. Можете объяснить, что происходило на старте? Казалось, вы были немного сердиты.

– Это просто мое лицо (улыбается) . Я такой родилась.

А если серьезно, в начале я немного не попадала в ритм – искала нужную концентрацию и темп. После нескольких геймов стало лучше: с каждым розыгрышем уровень рос. Это была не злость, а попытка нащупать свою игру.

– В каком-то смысле полезно провести такой матч – более сложный, чем предыдущий, чтобы войти в турнирный режим?

– Безусловно. Конечно, все предпочли бы выигрывать 6:0, 6:0, но прогресс приходит тогда, когда соперница давит и приходится справляться с напряженными моментами. Сегодня у меня было несколько таких ситуаций – это полезно для игры, – сказала Соболенко на пресс-конференции.