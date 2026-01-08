Самсонова впервые с августа вышла в четвертьфинал WTA
Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Брисбене.
17-я ракетка мира Людмила Самсонова стала четвертьфиналисткой турнира в Брисбене, обыграв Александру Саснович со счетом 6:4, 6:4.
Россиянка вышла в 1/4 впервые с августа. Тогда она сделала это в Кливленде. Всего это будет 28-й четвертьфинал WTA в ее карьере.
Завтра она сыграет с Джессикой Пегулой или Даяной Ястремской.
