Соболенко о платье на Australian Open: «Вдохновлялась либо Сереной, либо, кажется, одной из коллекций Шараповой»
Соболенко показала, в каком платье сыграет на Australian Open.
Арина Соболенко официально представила платье, в котором сыграет на Australian Open-2026.
Ее спонсор Nike подготовил комплект, в котором сочетаются розовый, черный, оранжевый и голубой цвета.
«Я вдохновлялась либо Сереной, либо, кажется, одной из коллекций Марии [Шараповой] – светлым персиковым платьем. Я сказала Nike, что хочу вернуть эти цвета, и они это сделали. Теперь это мое любимое платье», – рассказала Соболенко в интервью на корте после выхода в четвертьфинал в Брисбене.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости