Рыбакина выиграла 13-й матч подряд. Это повторение ее самой длинной победной серии в карьере
Елена Рыбакина обыграла Паулу Бадосу в третьем круге в Брисбене – 6:3, 6:2.
Для казахстанки это 13-я победа подряд. Она не проигрывает с октябрьского турнира в Ухане, где уступила Арине Соболенко.
Это повторение самой длинной победной серии Рыбакиной: в 2023-м она выиграла 13 матчей подряд между Дубаем и Майами.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
