Брисбен (WTA). Мирра Андреева, Самсонова, Соболенко, Рыбакина, Пегула вышли в 1/4 финала, Шнайдер, Анисимова выбыли
В Брисбене проходит третий круг турнира WTA 500.
Мирра Андреева победила Линду Носкову в третьем круге в Брисбене.
Екатерина Александрова уступила Каролине Муховой, Людмила Самсонова обыграла Александру Саснович, Диана Шнайдер проиграла Мэдисон Киз.
Сетка турнира здесь.
Brisbane International
Брисбен, Австралия
4 – 11 января 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости