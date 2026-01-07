Фриц о поражении от Циципаса: «До самого конца думал, что найду способ выиграть матч – казалось, что у меня все шло»

Фриц поделился ощущениями после поражения от Циципаса.

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Стефаноса Циципаса в четвертьфинале United Cup. Он проиграл со счетом 4:6, 5:7.

«Матч был довольно странным, потому что мне казалось, что по большей части я играл очень хорошо и меня были все нужные удары. Когда я ошибался, то это не чувствовалось как какие-то грубые ошибки. Все было в порядке – я хорошо бил по мячу, хорошо подавал.

Это была тяжелая игра, в которой я уступил, но во время матча я чувствовал себя довольно хорошо. До самого конца я думал, что найду способ выиграть матч, потому что казалось, что у меня все шло. Но в итоге я допустил несколько ошибок в неподходящий момент. Для меня это было нетипично.

Он играл хорошо, отлично подавал, когда уступал в геймах и это было необходимо. У меня были шансы, но я не забрал его геймы. А когда у него появились шансы на моей подаче, он их использовал. Просто в какие-то моменты я не был так точен, как хотелось бы», – поделился Фриц на пресс-конференции.