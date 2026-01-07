Вавринка о Бенчич: «Я надену футболку с надписью «Мир Белинды», когда она будет играть в полуфинале United Cup»

Вавринка пообещал надеть на United Cup футболку, посвященную Бенчич.

Стэн Вавринка пообещал поддерживать Белинду Бенчич в полуфинале United Cup в футболке с надписью «Мир Белинды».

Ранее команда Швейцарии вышла в полуфинал, обыграв Аргентину со счетом 2:1. В одиночке Бенчич победила Солану Сьерру (6:2, 6:2), Вавринка уступил Себастьяну Баесу (5:7, 4:6), а затем Бенчич в паре с Якубом Полем обыграли Марию Лурдес Карле и Гидо Андреоцци со счетом 6:3, 6:3.

Вообще на этом турнире Бенчич выиграла все шесть матчей (три в одиночке и три в миксте), которые она провела.

Журналист: «В чем ваш секрет на этой неделе?»

Вавринка: «Белинда» (улыбается).

Бенчич: «Я не секрет».

Вавринка: «Да, но ты ключ».

Бенчич: «Думаю, [секрет] в хороших ужинах».

Журналист: «Когда вы были в Кингс-Парке, я видел, как Стэну подарили футболку с надписью «Мир Белинды».

Бенчич: «Да, и он ее сегодня не надел».

Вавринка: «Она у меня в сумке, но я не планирую надевать ее во время матча».

Бенчич: «А я и не просила во время матча».

Вавринка: «Может, я надену ее завтра, когда поеду в Сидней».

Бенчич: «Ага, то есть эта футболка только для переездов».

Журналист: «Вы бы хотели увидеть эту футболку на нем, когда он будет сидеть на командной скамейке в Сиднее?»

Бенчич: «Да. По крайней мере, я этого жду. Ну же, как ты вообще обращаешься с таким подарком?»

Вавринка: «Уверена? Окей, договорились. Я надену эту футболку, когда она будет играть. Я подтверждаю. Никакого давления, но теперь тебе нужно продолжать играть так же хорошо», – заявил швейцарец на пресс-конференции.

В полуфинале они встретятся с Бельгией или Чехией.