Опелка выполнил 44 эйса в матче, который проиграл

Рейлли Опелка 44 раза подал навылет в матче с Камилом Майхржаком во втором круге в Брисбене. Американец все равно проиграл – встреча завершилась со счетом 6:7(2), 7:6(7), 7:6(8).

Больше эйсов, чем Опелка, в матчах трехсетового формата выполняли только Милош Раонич (47) и Иво Карлович (45).

Это второй результат Опелки в карьере: больше подач навылет он выполнил только на Australian Open-2019 – тогда эйсов было 67. Тот матч против Томаса Фаббиано американец тоже проиграл.