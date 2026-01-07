  • Спортс
  • Ник Кириос: «Людям кажется, что ты просто ложишься под нож, потом сидишь на диване, восстанавливаешься, и тебя снова выпускают тем же самым игроком»
22

Кириос рассказал о влиянии травм на уверенность в себе.

Ник Кириос рассказал, как на него повлияло отсутствие в туре. Из-за травм последним полным сезоном австралийца был сезон-2022.

Сейчас Кириос возвращается в тур: на турнире в Брисбене он провел матч в одиночке и еще два – в паре.

– Можете рассказать, в чем разница между вами сейчас и вами в 2022-м? Когда вы мало играете, что вообще происходит? Что мешает вам показывать лучший теннис?

– Мне восстанавливали запястье, я перенес две операции на коленях. Я могу привести в пример Танаси, себя, Дель Потро, Тима, Нисикори – игроков, которые были на пике, боролись за титулы «Большого шлема», а потом какие-то части тела просто перестали выдерживать нагрузку этого уровня. Так бывает.

В 2022 году или в период, когда я выигрывал по несколько титулов за сезон у меня было абсолютное, даже иллюзорное ощущение, что я лучший игрок в мире. Когда ты на вершине спорта, ты реально считаешь себя непобедимым. Я выходил на корт с мыслью, что меня и правда никто не может обыграть.

У тебя есть эта уверенность, и это своего рода заблуждение, что ты именно тот самый игрок. Я не думаю, что после всех этих операций, которые как будто тянут тебя вниз, у тебя остается та же вера в себя.

В каком-то смысле это грустно, но такова реальность. Финал «Уимблдона», четвертьфинал US Open, я почти не проигрывал матчи весь сезон, а потом появляются эти операции. Людям со стороны кажется, что ты просто ложишься под нож, потом сидишь на диване, восстанавливаешься, и тебя снова выпускают тем же самым игроком. Но это не так. Это не реальность. Это спорт.

Так что слишком расстраиваться нельзя. Я по-прежнему очень доволен и горжусь собой.

– Если говорить о теле: в какой-то момент было видно, как вы схватились за правую руку и немного ее встряхнули. Вы также говорили, что в последние месяцы у вас отекало колено. Как вы себя сейчас чувствуете и что с рукой?

– Мне кажется, люди просто не понимают, насколько теннис сейчас физически тяжелый. Да, этот турнир считается быстрым, но сам теннис очень вязкий. Мячи большие, розыгрыши длинные, очень трудно получить легкие очки. Это постоянная физическая работа, – рассказал австралиец на пресс-конференции после поражения от Александара Ковачевича (3:6, 4:6).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
