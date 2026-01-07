  • Спортс
  • На турнире ITF в Найроби египтянка выиграла три очка за матч. Она не понимала, как подавать и где принимать
На турнире ITF в Найроби египтянка выиграла три очка за матч. Она не понимала, как подавать и где принимать

Хаджар Абделькадер выиграла только три очка в матче на 35-тысячнике ITF в Найроби. Два из них она заработала из-за двойных ошибок соперницы, 1026-й ракетки мира Лорены Шедель. Египтянка также совершила 20 двойных ошибок по ходу матча, который длился 38 минут.

Абделькадер 21 год, в ее профиле ITF указано, что она играет с 14 лет. Этот матч был ее первым на уровне ITF, в основную сетку турнира она попала по wild card.

