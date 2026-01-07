Мирра Андреева: «В этом году не буду так сильно давить на себя тем, что мне надо выиграть «Большой шлем», чтобы считаться успешной»

Мирра Андреева: не буду давить на себя тем, что мне обязательно нужен «Шлем».

Мирра Андреева рассказала о настрое на этот сезон после выхода в третий круг турнира в Брисбене. Россиянка обыграла Оливию Гадеки со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

– Вы так молоды, но уже достигли стольких успехов, что кажется, будто вы уже давно входите в топ-10. Что было для вас ключевым фактором в начале вашей карьеры, который привел к такому успеху?

– Перед титулом в Дубае я чувствовала себя очень подавленной. Не знаю, почему у игроков, которые выигрывают крупные турниры, постоянно повторяется одна и та же история: перед турниром они говорят, что чувствовали себя не лучшим образом, что им было очевидно, что они не выиграют.

Наверное, именно потому, что я многого от себя не ожидала, я начала хорошо играть. Потом начала верить в себя – и так в итоге и выиграла турнир. После этого я просто пыталась продолжать с тем же настроем до конца года. Иногда это срабатывало, иногда нет. Поэтому, конечно, я и не выигрывала каждый турнир, на который приезжала.

Сейчас я просто стараюсь играть с тем же мышлением, которое у меня было на тех турнирах, где я побеждала. Возможно, в этом и есть ключ. Я не знаю. У меня пока недостаточно опыта, чтобы говорить об этом уверенно (улыбается).

– Было ли так, что из-за ранних успехов вы ощущали ожидания со стороны людей? Давило ли это на вас?

– Да. Особенно после того, как выиграла два турнира: казалось, что от меня ждут победы в Майами, а потом и в Мадриде и Риме. А это почти невозможно.

Я ощущала давление из-за того, что от меня ожидали победы практически на каждом турнире, где я играла. Это было непросто. Но в прошлом году я многому научилась: как справляться с давлением, как не обращать внимания на то, что говорят другие, и как вообще об этом говорить. Я много обсуждала свои ощущения с командой, и сейчас чувствую, что лучше в этом разбираюсь. Я многому научилась за прошлый год, и если в этом сезоне снова возникнет такая ситуация, я точно буду знать, что с этим делать.

– Кажется, вокруг вас есть некая навязчивая идея, что чтобы считаться успешной, вы обязательно должны выиграть «Большой шлем». Как вы справляетесь с тем, что люди считают, будто если вы останетесь без него, то это будет разочарованием?

– Я думала точно так же, если честно. Очевидно, что для некоторых людей успешная карьера – это, например, играть без травм, быть здоровым или просто получать удовольствие от каждого матча. А кто-то считает: если я не выиграю 10 турниров Большого шлема, значит, я неудачница или плохой игрок и все такое.

Для меня же всегда было важно стремиться быть лучшим игроком в мире как Роджер, как Серена, как Рафа – я на них равнялась и до сих пор равняюсь. Иногда я правда на себя давлю, но сейчас я решила, что если я выкладываюсь по максимуму в каждом матче, получаю удовольствие от момента, то я просто играю и смотрю, что принесет мне жизнь. И я не буду так сильно давить на себя тем, что мне надо выиграть «Большого шлема», чтобы считаться успешной.

В этом году я решила мыслить именно так и посмотреть, к чему это меня приведет. А уже в следующем году, думаю, можно будет об этом поговорить (улыбается), - поделилась Андреева на пресс-конференции.