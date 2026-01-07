  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева о собаке: «Я буду путешествовать вместе с ней. Надеюсь, вы скоро ее увидите – может быть, в Дубае или в США»
14

Мирра Андреева о собаке: «Я буду путешествовать вместе с ней. Надеюсь, вы скоро ее увидите – может быть, в Дубае или в США»

Девятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала о своей собаке. В конце ноября она сообщила, что завела бернедудля.

«Во время межсезонья у меня появился щенок, так что это было всего пару месяцев назад. В 2024-м в Мадриде я договорилась с мамой, что если я буду в топ-20 на конец года, то у меня будет собака. Так что я старалась изо всех сил и выполнила условие.

После этого мы искали собаку, выбирали лучший вариант. Еще я хотела встретится с щенком прежде, чем его забрать. Это девочка, ее зовут Рэсси, я буду путешествовать вместе с ней. Надеюсь, вы скоро ее увидите – может быть, в Дубае или в США. Появление нового члена семьи – это очень ценно», – рассказала россиянка в интервью на корте после выхода в третий круг турнира в Брисбене.

Мирра завела собаку – не лабрадудля, а бернедудля

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoWTA
животные и спорт
logoBrisbane International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер не исключил возможности сыграть в паре с Алькарасом: «Возможно, это случится в этом году или в следующем. Пусть будет сюрприз»
21 минуту назад
Кафельников о том, что Кудерметова снялась с Australian Open: «Она не сделала бы это без веских на то причин»
35 минут назад
Даниил Медведев: «В межсезонье вообще не думал о Синнере и Алькарасе. Моя задача – вернуться на тот уровень, который позволит стабильно обыгрывать остальных»
сегодня, 17:08
Даниил Медведев: «Доволен игрой в первых трех матчах в Брисбене»
сегодня, 16:46
Рублев перед полуфиналом Гонконга с Музетти: «Нашу первую встречу сложно брать в расчет – тогда он был очень молод. Завтра будет совсем другой матч»
сегодня, 15:55
Бублик после матча с Шаном Цзюньчэном: «Я сказал ему у сетки: «Если ты продолжишь играть на таком уровне, то скоро мы увидим тебя в топ-20»
сегодня, 15:24
Циципас прилетел в Аделаиду в леопардовом костюме
сегодня, 14:29Видео
Медведев о трехсетовике с Майхржаком: «По качеству ударов матч был уровня топ-10»
сегодня, 14:19
Медведев обошел Сафина по количеству побед на уровне ATP
сегодня, 13:45
Соболенко о том, чего ждет от команды, когда обращается к ней во время матчей: «Честно говоря, понятия не имею. Они пытаются угадать, что мне нужно»
сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото