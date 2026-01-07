Мирра Андреева о собаке: «Я буду путешествовать вместе с ней. Надеюсь, вы скоро ее увидите – может быть, в Дубае или в США»

Девятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала о своей собаке. В конце ноября она сообщила, что завела бернедудля.

«Во время межсезонья у меня появился щенок, так что это было всего пару месяцев назад. В 2024-м в Мадриде я договорилась с мамой, что если я буду в топ-20 на конец года, то у меня будет собака. Так что я старалась изо всех сил и выполнила условие.

После этого мы искали собаку, выбирали лучший вариант. Еще я хотела встретится с щенком прежде, чем его забрать. Это девочка, ее зовут Рэсси, я буду путешествовать вместе с ней. Надеюсь, вы скоро ее увидите – может быть, в Дубае или в США. Появление нового члена семьи – это очень ценно», – рассказала россиянка в интервью на корте после выхода в третий круг турнира в Брисбене.

Мирра завела собаку – не лабрадудля, а бернедудля