11

Циципас после победы над Фрицем: «Вчера перед сном я мысленно играл этот матч»

Циципас: вчера перед сном я мысленно играл матч с Фрицем.

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над девятой ракеткой мира Тэйлором Фрицем в четвертьфинале United Cup. Матч завершился со счетом 6:4, 7:5.

«Я старался изо всех сил. Я сражался за команду. Матч был очень хорошим с моей стороны, и то, что на моей стороне была команда, ощущается очень по-особенному. К концу у меня уже не оставалось сил, а они поддерживали меня. И зрители были замечательными. Спасибо, что болели за меня на протяжении всего матча.

Я понимал, на каком уровне мне нужно было сегодня играть. Я действительно обязан этим своей команде. Вчера перед сном я представлял, как буду выкладываться на корте. Я мысленно играл этот матч.

Я рад, что все пошло именно так, как я и планировал. Особенно я доволен подачей и тем, как справлялся с напряженными моментами. Я был очень сосредоточен на том, чтобы выполнить тот план на игру, который у меня был», – поделился Циципас в интервью на корте.

Греция не смогла выйти в полуфинал турнира, уступив США 1:2 по матчам.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoUnited Cup
logoТэйлор Фриц
logoATP
logoСтефанос Циципас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер не исключил возможности сыграть в паре с Алькарасом: «Возможно, это случится в этом году или в следующем. Пусть будет сюрприз»
21 минуту назад
Кафельников о том, что Кудерметова снялась с Australian Open: «Она не сделала бы это без веских на то причин»
35 минут назад
Даниил Медведев: «В межсезонье вообще не думал о Синнере и Алькарасе. Моя задача – вернуться на тот уровень, который позволит стабильно обыгрывать остальных»
сегодня, 17:08
Даниил Медведев: «Доволен игрой в первых трех матчах в Брисбене»
сегодня, 16:46
Рублев перед полуфиналом Гонконга с Музетти: «Нашу первую встречу сложно брать в расчет – тогда он был очень молод. Завтра будет совсем другой матч»
сегодня, 15:55
Бублик после матча с Шаном Цзюньчэном: «Я сказал ему у сетки: «Если ты продолжишь играть на таком уровне, то скоро мы увидим тебя в топ-20»
сегодня, 15:24
Циципас прилетел в Аделаиду в леопардовом костюме
сегодня, 14:29Видео
Медведев о трехсетовике с Майхржаком: «По качеству ударов матч был уровня топ-10»
сегодня, 14:19
Медведев обошел Сафина по количеству побед на уровне ATP
сегодня, 13:45
Соболенко о том, чего ждет от команды, когда обращается к ней во время матчей: «Честно говоря, понятия не имею. Они пытаются угадать, что мне нужно»
сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото