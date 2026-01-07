Циципас после победы над Фрицем: «Вчера перед сном я мысленно играл этот матч»

Циципас: вчера перед сном я мысленно играл матч с Фрицем.

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над девятой ракеткой мира Тэйлором Фрицем в четвертьфинале United Cup. Матч завершился со счетом 6:4, 7:5.

«Я старался изо всех сил. Я сражался за команду. Матч был очень хорошим с моей стороны, и то, что на моей стороне была команда, ощущается очень по-особенному. К концу у меня уже не оставалось сил, а они поддерживали меня. И зрители были замечательными. Спасибо, что болели за меня на протяжении всего матча.

Я понимал, на каком уровне мне нужно было сегодня играть. Я действительно обязан этим своей команде. Вчера перед сном я представлял, как буду выкладываться на корте. Я мысленно играл этот матч.

Я рад, что все пошло именно так, как я и планировал. Особенно я доволен подачей и тем, как справлялся с напряженными моментами. Я был очень сосредоточен на том, чтобы выполнить тот план на игру, который у меня был», – поделился Циципас в интервью на корте.

Греция не смогла выйти в полуфинал турнира, уступив США 1:2 по матчам.