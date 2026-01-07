Медведев о турнире в Брисбене: «Если бы я знал, что семья сюда не приедет, я бы подумал – играть здесь или сразу ехать на Australian Open»

Медведев: немного расстроен, что не был с дочерью в ее первый день рождения.

Даниил Медведев рассказал, почему решил принять участие в ATP 250 в Брисбене.

Сегодня россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв Фрэнсиса Тиафу (6:3, 6:2).

– Вчера у вашей дочери Виктории был день рождения. В прошлом году вы отложили старт сезона из-за ее рождения. Можете ли вы немного рассказать о преимуществах дополнительных тренировок в Австралии перед Australian Open и о том, чем отличается эта подготовка?

– Честно говоря, мы хотели полететь всей семьей, поэтому я заявился в Брисбен. А когда я куда-то заявляюсь, я стараюсь следовать планам. Исключение – если что-то случается, например, со здоровьем.

А потом мы поняли, что [поехать вместе] будет слишком сложно. Так что если бы изначально я знал, что они не приедут, я бы немного подумал – играть здесь или сразу ехать на Australian Open. Но раз я уже решил, то я так все и сделал. Я рад, что я тут. Я стараюсь жить настоящим моментом, потому что прошлые решения изменить невозможно.

Конечно, я немного расстроен, что не был с дочерью в ее первый день рождения. Но у меня будет еще много таких возможностей. Посмотрим, как будет в следующем году: будем ли мы праздновать здесь или я останусь с ними, – поделился Медведев.