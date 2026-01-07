  • Спортс
  Даниил Медведев: «Я никогда не стану тем, кто выходит к сетке по 30 раз за матч, но если я буду делать это 8 раз вместо 6, то отлично»
Даниил Медведев: «Я никогда не стану тем, кто выходит к сетке по 30 раз за матч, но если я буду делать это 8 раз вместо 6, то отлично»

Даниил Медведев рассказал о работе с тренерами после выхода в четвертьфинал ATP 250 в Брисбене.

С сентября прошлого года его тренируют Томас Юханссон и Рохан Гетцке.

– Мы много говорим о Томасе, но я работаю с Томасом и Роханом. Кстати, он австралиец и будет в Мельбурне.

Даже если Рохан проводит со мной намного меньше времени, он вкладывается настолько же, насколько и Томас. Они работают вместе практически на ежедневной основе, несмотря на то, что Рохан часто где-то далеко.

Например, во время предсезонки мы провели вместе две отличные недели. Мы работали надо всем, над форхендом, бэкхендом, но немного больше внимания мы старались уделять подаче и игре с лета. И это хорошо работало в этих первых двух матчах. Конечно, я никогда не буду тем, кто выходит к сетке по 30 раз за матч. Но если я буду делать это восемь раз вместо шести, как это было раньше, и эти два удара будут важными, как сегодня, то будет отлично.

Это отлично работает. Я рад тому, как они видят мою игру и тому, что они просят меня делать на корте. А они, думаю, рады тому, что они там видят. Это лучшее, что мы можем сделать.

– Одной из ваших сильных сторон всегда была физическая подготовка. Заметили ли вы сегодня, что вы снова могли этим пользоваться?

– В прошлом году по многим, многим причинам у меня были проблемы с физической точки зрения. Например, даже в конце года, когда я играл в отличный теннис, физически я мог бы быть в лучшей форме. Я думаю, что некоторые матчи стоили мне дорого, потому что я начал играть много турниров, чтобы подняться в рейтинге и немного устал.

Я хорошо подготовился к этому сезону, хорошо поработал над физической формой. Я чувствую себя очень свежим. Два матча, которые я сыграл, длились чуть больше часа, так что, конечно, настоящая проверка будет, когда мы перейдем минимум к трехчасовым матчам.

Но я доволен тем, как я себя чувствую на корте, как двигаюсь, и это самое главное, – поделился Медведев на пресс-конференции.

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
