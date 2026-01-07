Хольгер Руне: «Несколько лет назад я был впереди Алькараса и Синнера, но из-за недостаточной стабильности утратил это преимущество»

Руне: несколько лет назад я был впереди Алькараса и Синнера.

15-я ракетка мира Хольгер Руне объяснил, почему его опережают Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Напомним, сейчас 22-летний датчанин восстанавливается после разрыва ахилла, который он получил в октябре на турнире в Стокгольме.

– В чем сейчас разница между Алькарасом, Синнером и вами?

– До травмы разница в основном заключалась в стабильности. Новак, Рафа и Роджер умели играть так, как они играли, стабильно и на протяжении всего сезона. С таким не рождаются. Это не талант, а дисциплина!

Несколько лет назад я какое-то время был впереди Карлоса и Янника, но из-за недостаточной стабильности утратил это преимущество. Я был молод, находился везде и всюду – возможно, мне нужно было через это пройти в рамках естественного развития. Но в это время они становились все более дисциплинированными. Теперь мне самому нужно подтянуть дисциплину, и травма – хорошее начало. Реабилитацию невозможно пройти без дисциплины.

– Вы чувствуете, что сейчас сильно отстаете от них, или все не совсем так?

– Сейчас… Сначала мне нужно снова научиться ходить. Об остальном поговорим потом.