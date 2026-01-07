Циципас впервые с апреля 2024-го обыграл соперника из топ-10

Стефанос Циципас впервые за полтора года обыграл соперника из топ-10.

В рамках United Cup экс-третья ракетка мира победил №9 Тэйлора Фрица – 6:4, 7:5. Во втором сете грек отыграл сетбол.

До этого Циципас не побеждал игроков топ-10 с победного «Мастерса» в Монте-Карло в 2024-м. Он потерпел пять подряд поражений от десятки.

